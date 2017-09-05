Гуманитарные организации призвали соседей Мьянмы помочь беженцам-рохинджа

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Норвежский совет по делам беженцев призвали соседние с Мьянмой страны поддержать беженцев-рохинджа, заявили РИА Новости представители этих организаций.

По данным Международной организации по миграции, с момента начала обострения конфликта 25 августа из Мьянмы в Бангладеш прибыли порядка 123 тысяч 600 беженцев.

При этом власти Бангладеш задержали и выслали обратно в Мьянму более двух тысяч беженцев, среди депортированных были женщины, дети и пожилые люди.

"В то время как беженцы продолжают бежать от насилия через международные границы, очевидно, что ситуация в штате Ракхайн уже вопрос целого региона, и соседи Мьянмы должны обеспечить соблюдение прав всех беженцев и предоставить им все необходимое", — сообщил РИА Новости глава отделения Норвежского совета по делам беженцев в Мьянме Прасант Наик.

Управление ООН по делам беженцев предупредило, что на данный момент число людей, которые все еще находятся на границе, неизвестно, а беженцы, которые смогли добраться до Бангладеш, содержатся в плохих условиях.

"Мы надеемся, что региональные группы, например, АСЕАН, смогут помочь устранить первоначальную причину кризиса. Мы также ждем от международного сообщества поддержки в оказании жизненно необходимой помощи тем, кто прибыл в Бангладеш", — заявила РИА Новости представительница УВКБ Вивиан Тан.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.

Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.