Эксперт: мировое сообщество не может игнорировать мнение каталонцев

МАДРИД, 5 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Международное сообщество не сможет проигнорировать результаты референдума в Каталонии, если на нем победят сторонники создания нового государства, и будет вести с ним диалог, считает глава националистической общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишар (Jordi Cuixart).

Этап переговоров

По его словам, после референдума 1 октября — в случае победы сторонников независимости — "начнется этап переговоров с международным сообществом". "В случае победы "да" правительство Каталонии после провозглашения республики должно будет гарантировать внутреннюю безопасность, обеспечить выполнение закона на национальной территории, начать двусторонние переговоры с испанским государством, а также с международным сообществом", — заявил Куишар на пресс-конференции в Мадриде.

Нынешняя позиция европейских стран состоит в том, что Каталония – "внутренняя проблема Испании", однако как только референдум будет проведен, и если его результаты окажутся в пользу отделения автономного сообщества от Испании, международное сообщество начнет диалог с каталонскими властями, считает Куишар. Причины он называет прежде всего экономические. На Каталонию приходится 1,5% ВВП ЕС и 2% — ВВП еврозоны, на этой территории находятся семь тысяч транснациональных корпораций, а иностранные инвестиции составляют 6,85 миллиарда евро ежегодно.

"С экономической точки зрения Каталония процветает, гарантия этого экономического процветания будет предметом озабоченности международного сообщества. Любая нестабильная ситуация в Каталонии – как политическая, так и экономическая — будет означать нестабильную ситуацию в ЕС", — заявил Куишар.

Невмешательство на данном этапе международного сообщества в каталонский вопрос и отказ европейских политиков от комментариев он называет "интересным молчанием", при этом утверждая, что в мире "происходит изменение общественного мнения". "В Каталонии побывало много неофициальных представителей правительств, которые на личном уровне говорят, что необходим демократический мандат. Но в Каталонии, к сожалению, референдум не может быть согласован с центральными властями", — сказал Куишар. Он привел данные, согласно которым с 1992 года в мире были проведены 52 референдума, из них 25 были согласованы с государством, а 27 – нет.

Вице-президент другой общественной организации, поддерживающей независимость, Каталонской Национальной Ассамблеи Наталия Эстеве также полагает, что от нынешнего восприятия каталонской проблемы как "сугубо внутреннего дела Испании" иностранные государства перейдут к диалогу с независимой Каталонией. "Никто не поймет, если ЕС в XXI веке не признает решение, которое приняли граждане, живущие на части его территории", — заявила она.

Наталия Эстеве сравнивает каталонский референдум с референдумами в Шотландии и Квебеке (несмотря на то, что там они проводились при согласовании с центральными правительствами). "Мы тоже хотели провести согласованный референдум, но правительство даже не захотело вести диалог. Мы пойдем на этот шаг – пусть он и не лучший, и не тот, который мы хотели, но абсолютно легитимный", — заявила она.

© REUTERS / Albert Gea В городах Каталонии проходят митинги в поддержку независимости этого испанского автономного сообщества © REUTERS / Albert Gea В городах Каталонии проходят митинги в поддержку независимости этого испанского автономного сообщества

Плана Б не существует

Жорди Куишар уверен, что, несмотря на обещания премьера Мариано Рахоя, референдум будет проведен 1 октября. "В последнее время государство переигрывает, угрожает лишить Каталонию части автономии, оказывает давление на чиновников", — сказал он. По мнению главы организации, приостановка "автономии Каталонии будет иметь серьезные политические последствия". Этот шаг в конечном счете обернется против самих испанских властей – стремление к независимости среди жителей Каталонии только возрастет. "Мы подошли к точке невозврата, поскольку испанское государство не вносит ни одного конструктивного предложения", — добавил глава каталонской организации.

"В последнее время они (центральные власти – ред.) все больше конкретизируют, в чем будут заключаться эти репрессии и как они помешают проведению референдума. Рахой назвал проведение голосования антидемократическим шагом. Но более 80% каталонцев понимают, что политический конфликт можно разрешить только путем голосования. Международное сообщество также призывает Рахоя вести диалог и предлагать решения", — добавил Куишар.

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По словам сторонников независимости Каталонии, у Женералитета (каталонского правительства – ред.) нет "плана Б". "Нет плана Б, есть только один план – провести референдум о самоопределении 1 октября. По его результатам или произойдет изменение статуса Каталонии (в случае победы сторонников отделения – ред.), или будут проведены автономные выборы (если противники независимости одержат победу – ред.). Жители Каталонии знают, что им надо идти голосовать, поскольку у этого референдума будут реальные последствия", — сказал Куишар.

Закон о референдуме, который на этой неделе будет принимать парламент Каталонии, не предусматривает минимальной явки для признания его состоявшимся. Поскольку правительство Испании не признает это голосование, не исключено, что большинство сторонников сохранения Каталонии в составе Испании просто не придут на участки, а сторонники отделения победят при низкой явке. "Парадокс в том, что мы, сторонники независимости, хотим провести референдум, на котором могли бы проголосовать в том числе противники отделения, с тем чтобы стало понятно, какова воля каталонского народа", — добавил глава Omnium Cultural.

Он признал: в случае, если на референдуме победят противники независимости Каталонии, возглавляемая им организация и другие подобные общественные и политические движения на этом не остановятся и продолжат добиваться отделения автономного сообщества от Испании. "Мы продолжим бороться, чтобы однажды в Каталонии появилось большинство, которое поддержит независимость", — сказал он.

На этой неделе парламент Каталонии рассмотрит закон о референдуме, который, по мнению правительства автономного сообщества, будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся. Мариано Рахой назвал законопроект "противоречащим конституции и здравому смыслу" и пообещал обратится в Конституционный суд, как только он будет принят.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.