США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Эксперт: мировое сообщество не может игнорировать мнение каталонцев

Сюжет:
Проведение опроса о независимости Каталонии (99)
18:5505.09.2017
(обновлено: 19:00 05.09.2017)
11750
© AP Photo / Manu FernandezКаталония. Архивное фотоКаталония. Архивное фото
© AP Photo / Manu Fernandez

МАДРИД, 5 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Международное сообщество не сможет проигнорировать результаты референдума в Каталонии, если на нем победят сторонники создания нового государства, и будет вести с ним диалог, считает глава националистической общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишар (Jordi Cuixart).

Этап переговоров

По его словам, после референдума 1 октября — в случае победы сторонников независимости — "начнется этап переговоров с международным сообществом". "В случае победы "да" правительство Каталонии после провозглашения республики должно будет гарантировать внутреннюю безопасность, обеспечить выполнение закона на национальной территории, начать двусторонние переговоры с испанским государством, а также с международным сообществом", — заявил Куишар на пресс-конференции в Мадриде.

Участники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© REUTERS / Albert Gea
После референдума в Каталонии Испания лишится 2,5 млрд евро налогов
Нынешняя позиция европейских стран состоит в том, что Каталония – "внутренняя проблема Испании", однако как только референдум будет проведен, и если его результаты окажутся в пользу отделения автономного сообщества от Испании, международное сообщество начнет диалог с каталонскими властями, считает Куишар. Причины он называет прежде всего экономические. На Каталонию приходится 1,5% ВВП ЕС и 2% — ВВП еврозоны, на этой территории находятся семь тысяч транснациональных корпораций, а иностранные инвестиции составляют 6,85 миллиарда евро ежегодно.

"С экономической точки зрения Каталония процветает, гарантия этого экономического процветания будет предметом озабоченности международного сообщества. Любая нестабильная ситуация в Каталонии – как политическая, так и экономическая — будет означать нестабильную ситуацию в ЕС", — заявил Куишар.

Невмешательство на данном этапе международного сообщества в каталонский вопрос и отказ европейских политиков от комментариев он называет "интересным молчанием", при этом утверждая, что в мире "происходит изменение общественного мнения". "В Каталонии побывало много неофициальных представителей правительств, которые на личном уровне говорят, что необходим демократический мандат. Но в Каталонии, к сожалению, референдум не может быть согласован с центральными властями", — сказал Куишар. Он привел данные, согласно которым с 1992 года в мире были проведены 52 референдума, из них 25 были согласованы с государством, а 27 – нет.

Ммитинг в поддержку независимости Каталонии. Архивное фото
© REUTERS / Albert Gea
Опрос: большинство каталонцев выступают за референдум о независимости
Вице-президент другой общественной организации, поддерживающей независимость, Каталонской Национальной Ассамблеи Наталия Эстеве также полагает, что от нынешнего восприятия каталонской проблемы как "сугубо внутреннего дела Испании" иностранные государства перейдут к диалогу с независимой Каталонией. "Никто не поймет, если ЕС в XXI веке не признает решение, которое приняли граждане, живущие на части его территории", — заявила она.

Наталия Эстеве сравнивает каталонский референдум с референдумами в Шотландии и Квебеке (несмотря на то, что там они проводились при согласовании с центральными правительствами). "Мы тоже хотели провести согласованный референдум, но правительство даже не захотело вести диалог. Мы пойдем на этот шаг – пусть он и не лучший, и не тот, который мы хотели, но абсолютно легитимный", — заявила она.

© REUTERS / Albert GeaВ городах Каталонии проходят митинги в поддержку независимости этого испанского автономного сообщества
© REUTERS / Albert Gea
В городах Каталонии проходят митинги в поддержку независимости этого испанского автономного сообщества

Плана Б не существует

Жорди Куишар уверен, что, несмотря на обещания премьера Мариано Рахоя, референдум будет проведен 1 октября. "В последнее время государство переигрывает, угрожает лишить Каталонию части автономии, оказывает давление на чиновников", — сказал он. По мнению главы организации, приостановка "автономии Каталонии будет иметь серьезные политические последствия". Этот шаг в конечном счете обернется против самих испанских властей – стремление к независимости среди жителей Каталонии только возрастет. "Мы подошли к точке невозврата, поскольку испанское государство не вносит ни одного конструктивного предложения", — добавил глава каталонской организации.

"В последнее время они (центральные власти – ред.) все больше конкретизируют, в чем будут заключаться эти репрессии и как они помешают проведению референдума. Рахой назвал проведение голосования антидемократическим шагом. Но более 80% каталонцев понимают, что политический конфликт можно разрешить только путем голосования. Международное сообщество также призывает Рахоя вести диалог и предлагать решения", — добавил Куишар.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Тысячи барселонцев пели и танцевали на акции за независимость Каталонии

По словам сторонников независимости Каталонии, у Женералитета (каталонского правительства – ред.) нет "плана Б". "Нет плана Б, есть только один план – провести референдум о самоопределении 1 октября. По его результатам или произойдет изменение статуса Каталонии (в случае победы сторонников отделения – ред.), или будут проведены автономные выборы (если противники независимости одержат победу – ред.). Жители Каталонии знают, что им надо идти голосовать, поскольку у этого референдума будут реальные последствия", — сказал Куишар.

Участники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В Испании представили законопроект по отделению Каталонии
Закон о референдуме, который на этой неделе будет принимать парламент Каталонии, не предусматривает минимальной явки для признания его состоявшимся. Поскольку правительство Испании не признает это голосование, не исключено, что большинство сторонников сохранения Каталонии в составе Испании просто не придут на участки, а сторонники отделения победят при низкой явке. "Парадокс в том, что мы, сторонники независимости, хотим провести референдум, на котором могли бы проголосовать в том числе противники отделения, с тем чтобы стало понятно, какова воля каталонского народа", — добавил глава Omnium Cultural.

Он признал: в случае, если на референдуме победят противники независимости Каталонии, возглавляемая им организация и другие подобные общественные и политические движения на этом не остановятся и продолжат добиваться отделения автономного сообщества от Испании. "Мы продолжим бороться, чтобы однажды в Каталонии появилось большинство, которое поддержит независимость", — сказал он.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Рахой назвал референдум в Каталонии мошенничеством и абсурдом
На этой неделе парламент Каталонии рассмотрит закон о референдуме, который, по мнению правительства автономного сообщества, будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся. Мариано Рахой назвал законопроект "противоречащим конституции и здравому смыслу" и пообещал обратится в Конституционный суд, как только он будет принят.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
druzban01
В такой длинной статье нет фразы, набившей оскомину в бывшей УССР, типа: "каталонские сепаратисты". Интересненько, непонятьненько. И оказывается это типа внутренний вопрос Испании, т.е. на самом деле кто-то уже давно взял Каталонию под надежное крылышко.
19:02
05.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена