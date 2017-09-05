Центр исследования коррупции подтвердил схему "Азербайджанской прачечной"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Недавние публикации Центра исследования коррупции и организованной преступности о мошеннической схеме якобы при участии властей Азербайджана по "отмыванию" крупных сумм, имеют под собой прочную документационную базу, заявил агентству РИА Новости исполнительный директор OCCRP Пол Раду.

Ранее газета Guardian со ссылкой на собственное расследование заявила, что власти Азербайджана управляли секретной схемой, с помощью которой "отмыли" 2,9 миллиарда долларов через британские подставные компании. Банковские записи были переданы в датскую газету Berlingske, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), Guardian и другие СМИ. Схеме издания дали название "Азербайджанская прачечная" (Azerbaijani Laundromat). В Баку публикации OCCRP о президенте страны Ильхаме Алиеве и членах его семьи назвали необъективными и провокационными.

"Наш доклад основан на тяжелой работе и веской документации", — заявил Раду, призвав власти Азербайджана "обратиться к вопросам, поднятым в серии этих расследований".

"Предстоит дать много ответов на вопросы о том, как они тратили деньги народа Азербайджана", — добавил Раду.

По данным Guardian, правящая элита Азербайджана совершила более 16 тысяч платежей с 2012 по 2014 год. Некоторая часть этих денег якобы была выплачена политикам и журналистам для уменьшения критики президента Азербайджана Ильхама Алиева и на продвижение положительного имиджа страны.