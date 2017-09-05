КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подтвердил намерение вернуться на Украину 10 сентября, несмотря на угрозу экстрадиции.

Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября на Украину из Польши. Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину. В партии также пообещали, что он не станет силой "прорываться" через границу. Во вторник замглавы украинского минюста Сергей Петухов заявил, что Украина получила от Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

"Это (запрос Грузии об экстрадиции — ред.) только усиливает мою уверенность в том, что я делаю. Я вернусь в Украину", — сказал Саакашвили во вторник в эфире телеканала Newsone.

Он также выразил уверенность, что "это сговор олигархов". "Я не боюсь их угроз. Это Порошенко так боится меня, что каждый раз придумывает что-то новое. Они уверены, что я испугаюсь. Но пока что боятся они", — добавил Саакашвили.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.