США и Южная Корея создали межправительственную группу по сдерживанию КНДР

ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Соединенные Штаты и Республика Корея договорились поддерживать регулярные контакты в рамках новой "Стратегической консультационной группы по укреплению военного сдерживания Северной Кореи", сообщил госдеп.

"Опасное и дестабилизирующее поведение Северной Кореи по проведению пусков баллистических ракет с ядерным оружием представляет угрозу всем странам в регионе и за его пределами. Эти действия не изменят решимость Соединенных Штатов и Республики Корея по защите Южной Кореи. Недавние провокации Северной Кореи и воинственная риторика только заставляют Соединенные Штаты и Южную Корею работать более тесно, чтобы противостоять этой серьезной угрозе", — говорится в сообщении ведомства.

"По итогам встречи президента США Дональда Трампа и президента Мун Чжэ Ина решено создать "Стратегическую консультационную группу по укреплению военного сдерживания Северной Кореи" (EDSCG), ведомства обеих стран приняли во внимание данное решение и договорились провести встречу группы в ближайшем будущем", — отмечается в сообщении.