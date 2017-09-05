Посла КНДР вызвали в МИД Британии в связи с очередным ракетным испытанием

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Посол Северной Кореи был вызван в МИД Великобритании в связи с недавним очередным ракетным запуском КНДР.

"Я вызвал посла Северной Кореи в МИД, чтобы ясно дать понять ему, что Великобритания осуждает проведение КНДР 3 сентября ядерного испытания. Бездумные действия КНДР создали очень опасную и нестабильную ситуацию. Великобритания будет работать с нашими партнерами и союзниками над преодолением этой угрозы. Я призываю режим прекратить незаконную разработку ядерного оружия и баллистических ракет и вернуться к диалогу с международным сообществом", — говорится в заявлении министра по делам Азиатского и Тихоокеанского региона Марка Филда.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.