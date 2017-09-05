Совет Безопасности ООН наложил санкции на Мали

ООН, 5 сен — РИА Новости. Совет Безопасности ООН установил санкционный режим в отношении Мали. Соответствующая резолюция номер 2374 была принята во вторник членами СБ единогласно.

В соответствии с одобренным документом, учреждается комитет Совета Безопасности по Мали, уполномоченный вносить отдельных лиц или компании в санкционный список ООН. Заморозка активов и запрет на поездки будет вводиться в отношении тех, кто, по определению группы экспертов, препятствует выполнению мирного соглашения 2015 года.

Проект резолюции был подготовлен Францией, по формальному запросу правительства Мали в связи с рядом нарушений мирного соглашения. "При переговорах по тексту резолюции мы работали с Мали, они полностью поддерживают его", — заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в соседней Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там "независимое" государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.