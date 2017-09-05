Песков: идею о миротворцах на Украине ранее озвучивали Меркель и Порошенко

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Идея размещения миротворческих сил ООН на Украине звучала и раньше: в частности, такое предложение выдвигали президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я сейчас не скажу вам, кто изначально был инициатором, но такая идея озвучивалась и президентом Украины, и канцлером ФРГ… Разговоры ведутся давно, и в данном случае эта тема,… не может решаться без контактов с обеих сторон конфликта", — ответил Песков на просьбу прокомментировать, кто был инициатором такого предложения.

Песков также отметил, что Россия никогда не была противницей введения миротворцев, но была не согласна с обсуждением этого вопроса при "полном игнорировании" мнения второй стороны.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

В Киеве не согласны с таким форматом миротворческой миссии, по их мнению, она должна работать по всему Донбассу вплоть до границы с РФ и функции должны быть более широкими. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев также вести не намерен. Вместе с тем, согласно заявлению МИД Украины, Киев готов прорабатывать вопросы введения миротворцев в Донбасс, представительству Украины в Нью-Йорке поручено провести консультации с делегациями в Совете безопасности ООН.