Меркель и Абэ назвали Россию и Китай важными игроками в ситуации с КНДР

БЕРЛИН, 5 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. В ходе телефонного разговора канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласились с тем, что Россия и Китай играют важную роль в мирном урегулировании конфликта с КНДР, сообщила во вторник пресс-служба правительства ФРГ.

"Федеральный канцлер выразила свою солидарность Японии, как одной из стран региона, непосредственно затронутых конфликтом. Она согласилась с премьер-министром Абэ, что недавние ядерные испытания Северной Кореи представляют собой угрозу безопасности во всем мире и что это массивное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН должно привести к решительному реагированию со стороны международного сообщества и ужесточению санкций. Возрастающее давление на Северную Корею должно привести к мирному урегулированию. При этом прежде всего Китай и Россия являются важными игроками", — говорится в сообщении.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.