МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин никогда не возражал против размещения миротворцев на линии разграничения в Донбассе при согласии на это всех сторон конфликта, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

Песков отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли представление о том, каким будет состав сил миротворцев в Донбассе и могут ли россияне войти в их число. "Дело в том, что эта тема так эвентуально ставится на повестку дня давно, но никакой ясности ни у кого нет. Путин никогда не возражал против направления миротворцев", — сказал Песков.

По его словам, вместе с тем российский лидер всегда подчеркивает, что это возможно только после разведения сторон и только с обоюдного согласия сторон этого конфликта. Одной из сторон этого конфликта как раз являются самопровозглашенные ЛНР и ДНР, отметил Песков.

В ответ на просьбу пояснить, почему речь идет о направлении миротворцев только на линию соприкосновения, и кто будет контролировать российско-украинскую границу, Песков напомнил о минских соглашениях. "Вопрос контроля границы четко прописан в минских соглашениях, прописана очередность определенных действий, которая должна быть выполнена с тем, чтобы был определен контроль на границе. Все это прописано в минских договоренностях, и нет смысла кому-то об этом говорить. Нужно четко читать подписанный всеми сторонами текст", — сказал Песков.

Пресс-секретарю президента также был задан вопрос о том, что имел в виду Путин, когда говорил о том, что ЛНР и ДНР могут направлять "удары в другие зоны конфликта" в случае поставки на Украину американского оружия. Российский президент ранее заявил, что в том случае, если американское оружие будет поступать в зону конфликта, "трудно сказать, как будут реагировать самопровозглашенные республики" и "может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них".

"Мы живем в мире, где слишком большой конфликтный потенциал, и, к сожалению, количество региональных конфликтов не уменьшается и имеет тенденцию к разрастанию… Здесь я не могу конкретизировать. Все знают, что на территории Украины гражданская война происходит на юго-востоке этой страны", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, идет ли речь о зонах конфликта "вне территории Украины".

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.