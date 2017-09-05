Американские военные разрабатывают лекарство от радиоактивного облучения

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Американские военные работают над созданием медицинского препарата, который можно было бы использовать для клеточной терапии в случае радиоактивного облучения, сообщает телеканал CNN.

Корреспондент телеканала посетил научную лабораторию в израильской Хайфе, где американские военные совместно с израильскими и японскими специалистами разрабатывают и тестируют препарат под названием PLXRAT. Сообщается, что препарат выделяют из клеток плаценты, которые помогают телу восстанавливаться "после воздействия радиации в результате радиоактивного облучения или чего-то худшего".

Отмечается, что последние заявления КНДР об успешном испытании водородного заряда придали работе исследователей и военных еще большую срочность. По словам главы хайфского центра, министерство обороны США в настоящий момент проводит эксперименты, чтобы понять, можно ли применять этот препарат до того, как человек подвергся излучению.

"Среди наших главных целей — посмотреть, можно ли использовать клетки в качестве профилактики солдата до непосредственного воздействия радиации и предотвратить любой ущерб от радиации", — рассказал глава компании Pluristem Яки Янни.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.