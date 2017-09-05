Россия начинает консультации в СБ ООН по отправке миротворцев на Украину

ООН, 5 сен — РИА Новости. Россия направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Консультации по документу начнутся на уровне экспертов.

"Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов Совета. Намерены созвать соответствующие консультации на уровне экспертов и затем, после возвращения миссии СБ ООН из Эфиопии (визит членов СБ ООН в Аддис-Абебу — ред.), на уровне постпредов", — сообщил Небензя во вторник.

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