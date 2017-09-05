Эксперт: визит КНДР на ВЭФ говорит об интересе к отношениям с Россией

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости, Светлана Задёра. Приезд делегации из КНДР на Восточный экономический форум говорит о росте интереса к развитию экономических отношений с Россией, считает сотрудник Центра Международных морских исследований МГУ им. Г.И. Невельского Анастасия Баранникова.

"Приезд делегации КНДР планировался еще до последних событий запуска БР и ядерных испытаний. То, что в отличие от предыдущего года, они согласились приехать, говорит о росте интереса к развитию экономических отношений с Россией. В условиях действующих санкций в отношении КНДР необходимо развивать формы сотрудничества, не попадающего под санкции: туризм, сельское хозяйство, энергетику", — сказала Баранникова РИА Новости.

По ее информации, делегацию из четырех человек возглавляет министр внешней торговли КНДР Ким Ен Дже, бывший посол КНДР в Москве.

"Россия также должна быть заинтересована в развитии отношений с КНДР как в рамках стратегии "поворота на Восток", так и с точки зрения развития Дальнего Востока, предполагающего активное участие соседей по региону. Изначально планировалось обсуждение возобновления Транскорейских проектов, но это имело бы смысл при условии участия представителей обеих стран Корейского полуострова. Последние же события могут повлиять на желание представителей Республики Корея встречаться с коллегами из КНДР", — отметила эксперт.

Ссылаясь на источник, она сообщила, что с представителями делегации КНДР ищет встречи губернатор Калифорнии Джерри Браун.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.