В ФБР не стали комментировать участие в обысках диппредставительств России

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Представитель Федерального бюро расследований США отказался комментировать вопрос о том, участвовали ли его сотрудники в обысках российских диппредставительств, закрытых по настоянию американской стороны.

"У нас нет никаких комментариев. За любыми комментариями просим обратиться в госдепартамент", — заявил представитель ФБР РИА Новости во вторник в ответ на письменный запрос, направленный 1 сентября. Госдепартамент в тот же день отсылал за комментариями в ФБР.

Российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были в субботу переданы американской стороне по требованию госдепартамента. При этом российская сторона заявляет, что в зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР, а госдепартамент отрицает участие бюро расследований и говорит не об обысках, а об "обходе" и "инспекции".