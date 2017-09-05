В ФБР не стали комментировать участие в обысках диппредставительств России

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Представитель Федерального бюро расследований США отказался комментировать вопрос о том, участвовали ли его сотрудники в обысках российских диппредставительств, закрытых по настоянию американской стороны.
Российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были в субботу переданы американской стороне по требованию госдепартамента. При этом российская сторона заявляет, что в зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР, а госдепартамент отрицает участие бюро расследований и говорит не об обысках, а об "обходе" и "инспекции".