МИД ФРГ: ввод миротворцев в Донбасс может стать шагом к отмене санкций

БЕРЛИН, 5 сен — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль не исключил возможность снятия санкций с России на фоне инициативы по отправке миротворческой миссии в Донбасс.

Ранее Габриэль поприветствовал инициативу президента РФ Владимира Путина по отправке миротворческой миссии в Донбасс и призвал использовать шанс, заявив, что это может способствовать установлению режима прекращения огня.

"Если бы это удалось, для нас это стало бы также первым большим шагом к отмене санкций в отношении России", — заявил Габриэль в эфире телеканала n-tv.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.