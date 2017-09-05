Турция окажет помощь Мьянме, заявил представитель Эрдогана

АНКАРА, 5 сен — РИА Новости. Турция станет первой страной, доставившей гуманитарную помощь в Мьянму в связи с кризисом с мусульманским меньшинством рохинджа в штате Ракхайн, заявил пресс-секретарь президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын во вторник.

Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн Мьянмы. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор. В дни наиболее интенсивных боев, с 25 по 27 августа, в столкновениях погибли около ста человек, в том числе более десяти полицейских и военнослужащих.

Ранее Эрдоган назвал события в Мьянме "геноцидом мусульман" и заявил о намерении поставить этот вопрос на заседании генассамблеи ООН 19 сентября.

"После того, как наш президент сегодня провел телефонные переговоры с лидером Мьянмы, было получено разрешение на въезд в Мьянму первой из зарубежных гуманитарных организаций — представителей Турецкого агентства по сотрудничеству и координации — и поставку на первом этапе тонны гуманитарной помощи", — цитирует Калына телеканал NTV.

По его словам, гумпомощь будет состоять из продуктов питания и одежды.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами давние корни, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам в 2011–2012 годах.