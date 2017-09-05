В Киеве заявили о готовности к компромиссам по обмену пленными в Донбассе

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Власти Украины готовы к компромиссам по вопросу обмена пленными в зоне конфликта в Донбассе, заявила во вторник первый вице-спикер Верховной рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко

Ранее лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук сообщил о предложении обменять 87 на 309 пленных.

"Ровно год у нас заблокирован вопрос освобождения заложников, а он, как и блок безопасности, для Украины является ключевым… Весь последний год ключевая тема всех заседаний гуманитарной подгруппы — это освобождение заложников. Украина давно готова к широким компромиссам в вопросе освобождения заложников", — сказала Геращенко журналистам, это заявление транслировал телеканал "112 Украина"

Она также заявила, что за минувший год возросло число пленных, удерживаемых ополченцами.

Ранее представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявлял, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по "формуле всех на всех", но "возникло непреодолимое препятствие": киевская сторона, по его словам, полностью игнорирует значительную часть запросов Луганска по тем лицам, которых планируется обменять со стороны ополченцев.

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