Автор скандальных стихов об Эрдогане грозит Меркель судом

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Немецкий телеведущий и сатирик Ян Бемерман грозит федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель судом в связи с критическими высказываниями о его стихотворении, посвященном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, пишет газета Tagesspiegel.

Как отмечает издание, ранее Меркель охарактеризовала сатирическое стихотворение телеведущего об Эрдогане как "умышленно оскорбительное".

Адвокат телеведущего Кристиан Шерц направил в канцелярию Меркель письмо с требованием к канцлеру отказаться от своей публичной оценки стихов. В случае невыполнения этого условия в течение одной недели, Бемерман намерен подать жалобу в суд.

В письме, которое оказалось в распоряжении издания, отмечается, что канцлер как "основной представитель исполнительной власти" нарушила принцип разделения властей, публично высказываясь на темы правового характера.

Немецкий сатирик и телеведущий Бемерман в конце марта прошлого года в эфире сатирической передачи Neo Magazin Royalе общественно-правового телеканала ZDF прочитал стихотворение про Эрдогана. В нем президенту Турции приписываются сексуальные извращения и преступления против национальных меньшинств и оппозиции. В ответ правительство Турции направило в Берлин вербальную ноту с требованием начать уголовное преследование телеведущего. Позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что правительство санкционирует расследование против Бемермана.

В начале октября прокуратура немецкого города Майнца закрыла уголовное дело против Бемермана, начатое по санкции немецкого правительства. Ведомство сообщило, что преступные действия не были доказаны с необходимой достоверностью. Адвокат Эрдогана пытался оспорить это решение в генпрокуратуре Кобленца, однако жалоба была признана необоснованной.

Гамбургский земельный суд в феврале запретил к распространению части скандального стихотворения, которые, по мнению суда, содержали элементы оскорбления и клеветы. В ходе процесса адвокаты Эрдогана настаивали на полном запрете стихотворения. Затем адвокат Эрдогана обжаловал решение гамбургского суда о частичном запрете стихотворения, требуя запретить к распространению последние шесть строк.