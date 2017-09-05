Министры обороны Японии и Индии осудили ядерную программу КНДР

ТОКИО, 5 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра провел во вторник встречу со своим индийским коллегой Аруном Джейтли, в ходе которой стороны осудили ядерную и ракетную программу КНДР.

"Безрассудство КНДР вышло на новый уровень опасности и является недопустимым. В тесном взаимодействии с Индией мы будем настаивать на арене ООН на большей роли Китая и России и усилим давление на КНДР", — приводит слова Онодэры телеканал NHK.

На это министр иностранных дел Индии заявил, что его страна "решительно осуждает ядерную и ракетную программу КНДР". "Индия занимает жесткую позицию по отношению к незаконным разработкам ядерных и ракетных программ", — сказал Джейтли.

На встрече обсуждались также вопросы расширения совместных учений и сотрудничество в области военных технологий.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

Япония заявила решительный протест и призвала в кратчайшие сроки провести заседание Совета Безопасности ООН. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.