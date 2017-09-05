Трамп разрешит Японии и Южной Корее закупить у США больше оружия

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что позволит Японии и Южной Корее закупить у США больше современного вооружения.
"Я позволяю Японии и Южной Корее закупить значительно больше новейшего современного вооружения у США", — написал Трамп в своем Twitter.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
СБ ООН в понедельник обсуждал очередные ядерные испытания КНДР.