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В мире

В Дании подозреваемый в гибели журналистки признался в нарушении закона

15:5905.09.2017
(обновлено: 16:10 05.09.2017)
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CC BY 2.0 / Joi Ito / Peter MadsenИнженер-изобретатель Петер Мадсен. Архивное фотоИнженер-изобретатель Петер Мадсен. Архивное фото
CC BY 2.0 / Joi Ito / Peter Madsen

СТОКГОЛЬМ, 5 сен — РИА Новости, Людмила Божко. Датский изобретатель и владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, подозреваемый в причастности к гибели шведской журналистки Ким Валль, признался в преступлении, которое касается непристойного обращения с телом погибшей. Об этом сообщает датская газета BT со ссылкой на слова адвоката Мадсена.

Полицейские обследуют частную подлодку Nautilus в порту Копенгагена
© AP Photo / Ritzau Foto/Mogens Flindt
Датская полиция обследовала подлодку Nautilus при помощи сканера

"Я могу лишь сказать, что он нарушил положения "о недостойном обращении с телом" во время захоронения в море", — сказала изданию адвокат подозреваемого Бетина Хальд Энгмарк. Других подробностей она не сообщила.

Во вторник в Копенгагене пройдет заседание суда, который примет решение, будет ли находится Мадсен под стражей пока ведется следствие по его делу. Изобретатель подозревается в непристойном обращении с телом погибшей, в причастности к преднамеренному или непреднамеренному убийству.

Полицейские офПолицейские обследуют частную подлодку Nautilus в порту Копенгагена, Дания. 13 августа 2017бследуют частную подлодку Nautilus в порту Копенгагена
© AP Photo / Ritzau Foto/Jacob Ehrbahn
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Ким Валль исчезла после плавания на борту подлодки Nautilus 10 августа вечером с 46-летним датским изобретателем Петером Мадсеном, который находится сейчас под арестом.

Как сообщил на допросе полиции подозреваемый, Ким Валль погибла на борту подлодки Nautilus из-за несчастного случая и что он захоронил ее тело в море. Ранее изобретатель утверждал, что высадил ее на берег после прогулки 10 августа.

Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы, конечностей. Анализ подтвердил впоследствии, что оно принадлежит журналистке. Полиция сообщила также, что тело нашли без одежды и что во время осмотра на торсе обнаружили следы от металлического предмета, который, как предполагается, использовался для того, чтобы препятствовать всплытию тела со дна моря.

Копенгаген. Архивное фото
© РИА Новости / Субботин
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Подлодка Nautilus с Мадсеном и Валль на борту вышла в море 10 августа вечером. Ранним утром следующего дня субмарину начали разыскивать после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил ее друг. После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что подлодку, наконец, нашли и установили контакт с Мадсеном.

Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты. Изобретатель рассказал в тот же день полиции, что места нахождения журналистки он не знает и что он ее высадил на берег через несколько часов после встречи и совместного плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки он пояснил техническими проблемами.

Nautilus со дня моря подняли через два дня после произошедшего, осмотрели, но тела журналистки там не нашли.

© AFP 2017 / Scanpix Denmark/Anders ValdstedЧастная подлодка Nautilus в гавани Копенгагена
© AFP 2017 / Scanpix Denmark/Anders Valdsted
Частная подлодка Nautilus в гавани Копенгагена
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