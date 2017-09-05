В Дании подозреваемый в гибели журналистки признался в нарушении закона

СТОКГОЛЬМ, 5 сен — РИА Новости, Людмила Божко. Датский изобретатель и владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, подозреваемый в причастности к гибели шведской журналистки Ким Валль, признался в преступлении, которое касается непристойного обращения с телом погибшей. Об этом сообщает датская газета BT со ссылкой на слова адвоката Мадсена.
"Я могу лишь сказать, что он нарушил положения "о недостойном обращении с телом" во время захоронения в море", — сказала изданию адвокат подозреваемого Бетина Хальд Энгмарк. Других подробностей она не сообщила.
Во вторник в Копенгагене пройдет заседание суда, который примет решение, будет ли находится Мадсен под стражей пока ведется следствие по его делу. Изобретатель подозревается в непристойном обращении с телом погибшей, в причастности к преднамеренному или непреднамеренному убийству.
Как сообщил на допросе полиции подозреваемый, Ким Валль погибла на борту подлодки Nautilus из-за несчастного случая и что он захоронил ее тело в море. Ранее изобретатель утверждал, что высадил ее на берег после прогулки 10 августа.
Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы, конечностей. Анализ подтвердил впоследствии, что оно принадлежит журналистке. Полиция сообщила также, что тело нашли без одежды и что во время осмотра на торсе обнаружили следы от металлического предмета, который, как предполагается, использовался для того, чтобы препятствовать всплытию тела со дна моря.
Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты. Изобретатель рассказал в тот же день полиции, что места нахождения журналистки он не знает и что он ее высадил на берег через несколько часов после встречи и совместного плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки он пояснил техническими проблемами.
Nautilus со дня моря подняли через два дня после произошедшего, осмотрели, но тела журналистки там не нашли.