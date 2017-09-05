В Германии подросток донес на мать, узнав, что она выращивает марихуану

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Подросток на юге Германии обратился в полицию, заподозрив, что его мать выращивает в саду марихуану, сообщил во вторник журнал Spiegel.

Как пишет издание, 13-летний подросток из коммуны Санкт-Леон-Рот в земле Баден-Вюртемберг заподозрил свою родительницу в том, что она выращивает в домашнем саду марихуану. Свои догадки он решил подтвердить в интернете, после чего сообщил в полицию.

Прибывшие на вызов полицейские действительно обнаружили в домашнем саду 20 кустов марихуаны высотой около 1,5 метров. Мать подростка, однако, не оценила способности сына по поиску информации в интернете: женщина долго не могла успокоиться, и правоохранителям пришлось забрать подростка в полицейский участок ради его же безопасности.

Теперь женщине грозит обвинение в хранении наркотиков.