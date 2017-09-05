МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. США не учитывают, что силовое давление на Пакистан может привести к большей дестабилизации в регионе и навредить афганскому урегулированию, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Ранее президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Трамп отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Он также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории.

"Что касается Пакистана, то он является важным игроком, с которым необходимо договариваться, привлекать его к сотрудничеству. Обвинения в связях с террористами лишь отталкивают Исламабад. На наш взгляд, в Вашингтоне не учитывают, что силовое давление на Пакистан может привести к еще более серьезной дестабилизации обстановки не только в Афганистане, но и в общерегиональном контексте. Не стоит также забывать о статусе Пакистана как де-факто ядерной державы", — сказал Кабулов. Он подчеркнул, что "в региональном контексте нельзя не учитывать интересы и других игроков: государств Центральной Азии, Китая, Ирана и, разумеется, России".

В новой стратегии США также говорится, что США будут развивать стратегическое партнерство с Индией для нормализации ситуации в Афганистане, Вашингтон рассчитывает на большую помощь Индии в этом вопросе.

"США, конечно, могут выстраивать партнерство с кем им нравится. Вопрос в том, как это будет служить целям урегулирования афганской проблемы. К тому же, судя по заявлению Трампа, роль "любимой жены" может стать для Индии весьма обременительной", — заявил в свою очередь Кабулов.