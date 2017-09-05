В Иракском Курдистане началась агитационная кампания перед референдумом

КАИР, 5 сен — РИА Новости. Агитационная кампания, посвященная предстоящему референдуму о независимости Иракского Курдистана, стартовала во вторник на всей территории автономии, сообщил местный телеканал RUDAW.

Как сообщает СМИ, ссылающееся на Высшую независимую комиссию по референдуму и выборам в Иракском Курдистане, кампания продлится восемнадцать дней — до 22 сентября.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую позицию о том, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности, и призвали отказаться от инициативы.

Глава автономного региона Масуд Барзани уже заявлял, что курды не намерены откладывать референдум о независимости 25 сентября.