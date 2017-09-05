В Иракском Курдистане началась агитационная кампания перед референдумом

КАИР, 5 сен — РИА Новости. Агитационная кампания, посвященная предстоящему референдуму о независимости Иракского Курдистана, стартовала во вторник на всей территории автономии, сообщил местный телеканал RUDAW.
Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Шаг курдских властей раскритиковали Багдад, а также Тегеран и Вашингтон. Сообщалось, что Турция и Иран высказали общую позицию о том, что проведение референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать рост напряженности, и призвали отказаться от инициативы.
Глава автономного региона Масуд Барзани уже заявлял, что курды не намерены откладывать референдум о независимости 25 сентября.