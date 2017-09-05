Голландский банк закрывает десятки круглосуточных банкоматов из-за подрывов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Крупный нидерландский банк Rabobank закрывает несколько десятков круглосуточных банкоматов в стране из-за участившихся случаев ограблений с применением взрывчатки, сообщает газета Algemeen Dagblad.

"Сейчас почти все ограбления проводятся с взрывчаткой. Страшно подумать о том, что может произойти, если преступники взорвут банкомат, где находятся квартиры на втором этаже и случайно используют слишком много взрывчатого вещества", — сказала глава отдела безопасности Нидерландской банковской ассоциации Ивонне Виллемсен.

Как пишет издание, часть банкоматов будет закрыта на постоянной основе, а некоторые банкоматы прекратят работу в ночные часы. Кроме того, отдельные машины по выдаче наличных будут охраняться сотрудниками служб безопасности.

Отмечается, что за последние две недели произошло, по меньшей мере, два взрыва в банкоматах в городах Утрехт и Дутинхем.