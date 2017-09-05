Джабаров: Евросоюз идет в тренде США, продлевая санкции против России

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Евросоюз идет в тренде США, продлевая санкции против России, европейцы пока не хотят ничего менять, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее европейский дипломат сообщил РИА Новости о том, что Евросоюз планирует 14 сентября продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, в списке возможны технические изменения.

"Понятно, что ЕС будет продлять санкции, европейцы идут в тренде США, пока что это бесконечный процесс", — сказал Джабаров.

Он отметил, что "причины" все те же — невыполнение Минских соглашений, к реализации которых Москва не имеет никакого отношения. "Кроме того, ситуация на Украине им не понятна, они не знают, куда она повернется", — сказал сенатор.

По его словам, если в Совбезе ООН пройдет инициатива России о введении на Украину миротворцев, ситуация в стране может измениться.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В последний раз список был расширен 4 августа, когда в него попали три гражданина, в т.ч. замглавы Минэнерго, и три юрлица из РФ из-за скандала вокруг поставки в Крым турбин производства компании Siemens. Сейчас санкции распространяются на 153 человека и 40 юридических лиц.