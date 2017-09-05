В ЛНР заявили о попытках Киева сорвать отвод сил

ЛУГАНСК, 5 сен — РИА Новости. Украинские силовики обвинили Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики в обстрелах в районе Станицы Луганской, чтобы сорвать отвод сил и средств на этом участке, заявил во вторник на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

"Такое обвинение ожидаемо, поскольку подходит время, когда, по их же словам, на данном участке можно будет отводить силы и средства. И для того чтобы не проводить мероприятия отвода, сделано данное заявление", — сказал Марочко.

По его словам, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не подтверждают в отчетах эти обстрелы.