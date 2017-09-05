В Великобритании арестовали четырех человек по подозрению в терроризме

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости. Четыре человека арестованы в Великобритании во вторник по подозрению в терроризме, сообщает полиция региона Уэст-Мидлендс.

Мужчину 22 лет арестовали в Бирмингеме, еще двое арестованных — 32-летний мужчина из уэльского региона Поуис и 24-летний из города Ипсуич. Еще один мужчина родом из города Нортгемптон 24 лет. Они арестованы по подозрению в "участии в подготовке и подстрекательству к актам терроризма".

"Все четверо находятся в полицейском участке в Уэст-Мидлендсе", — сказано в сообщении.

Отмечается, что аресты были запланированы и заранее подготовлены, в настоящее время идет обыск в квартирах, которые могут быть связаны с арестами.