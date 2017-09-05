Японские военные оценили мощность ядерного заряда КНДР в 120 килотонн

ТОКИО, 5 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил во вторник о том, что его ведомство склоняется к тому, что мощность ядерного боезаряда, который испытала КНДР в воскресенье, составляет 120 килотонн в тротиловом эквиваленте.

"Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ – ред.) пересмотрела показатель магнитуды и пришла к выводу, что она составила 6.0. Если сделать пересчет на основе этих данных, то мощность должна быть равна 120 килотоннам", — приводит слова министра телекомпания NHK.

Онодэра не стал исключать, что заряд был водородным.

По первоначальным оценкам Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), магнитуда подземных толчков в результате взрыва оценивалась в 5.8. На основании этого минобороны Японии сделало выводы о том, что мощность заряда составляла 70 килотонн.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета безопасности ООН. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.