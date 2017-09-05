Введение миротворцев надо обсуждать в контактной группе, считают в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 сен — РИА Новости. Введение миротворцев в Донбасс и их полномочия должны обсуждаться в контактной группе по Донбассу с участием представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.
"Любая миссия ОБСЕ или ООН может появиться в Донбассе только после детального обсуждения и согласования ее полномочий и функций в контактной группе в Минске. В других форматах представителей республик просто нет", — сказал Мирошник.
По его мнению, если представители ОБСЕ опасаются за безопасность своих сотрудников в Донбассе, "этот вопрос нужно обсуждать в конструктивном формате и достигать взаимоприемлемых вариантов". "Предшествовать этому должно неукоснительное соблюдение ранее подписанных соглашений, в том числе о режиме тишины и разведении вооруженных формирований на линии разделения", — уточнил Мирошник.
Представитель ЛНР считает, что в качестве миротворцев не могут выступать полноценные вооруженные силы. "Это прообраз охраны наблюдателей в наиболее напряженных зонах именно на линии разделения, где должно быть обеспечено разведение сил и обеспечено полномасштабное наблюдение и мониторинг. Киев уже год не может отвести свои силы на согласованном участке в Станице Луганской", — заявил собеседник агентства.
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