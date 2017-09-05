В ДНР начались мобилизационные учения

ДОНЕЦК 5 сен — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республики начались командно-штабные мобилизационные учения оборонительной тематики, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"С сегодняшнего дня в ВС ДНР начались командно-штабные мобилизационные учения с оборонительной тематикой. В ходе которых командиры подразделений во взаимодействии с военкоматами республики отработают вопросы набора и комплектования добровольцев в ряды армии ДНР в случае агрессии противника", — сказал Басурин.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что бои на линии соприкосновения в Донбассе идут ежедневно, отмечается активизация вооруженных сил Украины. Басурин ранее сообщил, что силовики соблюдали объявленное в Донбассе с 1 июня очередное перемирие всего сутки, уже 2 июня обстреляли из тяжелой артиллерии населенный пункт Луково. После этого последовали и другие обстрелы.