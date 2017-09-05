МИД Германии прокомментировал предложение Путина о миротворцах в Донбассе

БЕРЛИН, 5 сен — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль, говоря о предложении президента РФ по поводу миротворческой миссии ООН на востоке Украины, заявил, что шанс нужно использовать, мир нуждается в политике разрядки.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

"Путин публично предложил то, что мы оба (Габриэль и канцлер ФРГ Ангела Меркель) требовали от него на протяжении недель и месяцев и то, что он ранее отклонял, а именно миротворческую миссию на востоке Украины для выполнения режима прекращения огня. Если действительно есть шанс, им нужно воспользоваться. Нам нужно больше, а не меньше политики разрядки, это наша задача", — сказал министр, выступая на последнем заседании бундестага текущего созыва.