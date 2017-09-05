Силовики 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Украинские силовики 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 35 мин, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"За прошедшие сутки зафиксировано 30 нарушений режима прекращения огня с позиций ВС Украины. На донецком направлении противник применил минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. По девяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 17 мин калибром 120 миллиметров и 12 мин калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, на мариупольском направлении противник выпустил пять мин калибром 82 миллиметра по Коминтерново, на горловском — одну мину калибром 120 миллиметров по Красному Партизану.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.