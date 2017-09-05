Египетские десантники впервые прыгнули с российским парашютом Д-10

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Египетские десантники в ходе подготовки к основной фазе совместных учений "Защитники дружбы-2017" в Новороссийске впервые совершат прыжки из самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил (ВКС) России с парашютом Д-10, сообщил во вторник департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Ранее начальник штаба — первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-лейтенант Николай Игнатов сообщил РИА Новости, что российско-египетские тактические учения пройдут в сентябре на базе 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии в Новороссийске.

"Перед основной фазой российско-египетского учения "Защитники дружбы-2017" российские и египетские подразделения десанта будут осуществлять мероприятия боевого слаживания. В процессе реализации совместных мероприятий боевой подготовки российские десантники научат египетских военных применять парашютную систему Д-10 для совершения прыжка из самолетов и вертолетов ВТА России", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что "для подразделений парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет массовое использование парашютов ВДВ России Д-10 будет осуществляться впервые".

В ходе совместных российско-египетских тактических учений "Защитники дружбы-2017", которые пройдут в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России, десантники двух стран будут вырабатывать единые подходы в вопросах проведения десантирования, совершения маневра в район выполнения учебно-боевых задач, а также захвата и удержания горного перевала на Кубани.