Американский эксперт объяснила, почему США не начнут войну против КНДР

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Профессор департамента политологии Университета Майами Джун Теуфел Дрейер назвала РИА Новости пять причин, по которым США не начнут военные действия против КНДР, даже несмотря на последние испытания и угрозы со стороны Пхеньяна.

По мнению Дрейер, немаловажную роль играет тот факт, что силы американской армии перенапряжены и без войны с КНДР. "Войска США уже действуют на пределе своих возможностей", — заявила эксперт. В частности, она отметила, что сокращение присутствия американских военнослужащих в Афганистане и на Ближнем Востоке будет иметь там катастрофические последствия.

Кроме того, для принятия решения о начале военных действий против КНДР стоит учитывать вопрос денег, считает Дрейер. Она напомнила, что на ликвидацию последствий урагана "Харви" США предстоит выделить немалую сумму.

Профессор полагает, что США не начнет военные действия против КНДР в том числе из-за реакции других стран, которые могут воспринять США как агрессора.

Дрейер отметила, что, ко всему прочему, позиция Китая по вопросу КНДР не до конца ясна. "Мы не можем быть уверены в отношении того, как далеко пойдет Китай для защиты КНДР", — сказала она.

В заключение профессор заявила, что "массовое убийство, которое произойдет, как только КНДР немедленно атакует густонаселенный Сеул и его окрестности", не позволит Вашингтону начать военные действия против Пхеньяна.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американские военные базы. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Ранее Россия и Китай предложили идею двойного замораживания — прекращение учений союзников США в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.