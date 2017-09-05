Американский эксперт объяснила, почему США не начнут войну против КНДР

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Профессор департамента политологии Университета Майами Джун Теуфел Дрейер назвала РИА Новости пять причин, по которым США не начнут военные действия против КНДР, даже несмотря на последние испытания и угрозы со стороны Пхеньяна.
По мнению Дрейер, немаловажную роль играет тот факт, что силы американской армии перенапряжены и без войны с КНДР. "Войска США уже действуют на пределе своих возможностей", — заявила эксперт. В частности, она отметила, что сокращение присутствия американских военнослужащих в Афганистане и на Ближнем Востоке будет иметь там катастрофические последствия.
Профессор полагает, что США не начнет военные действия против КНДР в том числе из-за реакции других стран, которые могут воспринять США как агрессора.
Дрейер отметила, что, ко всему прочему, позиция Китая по вопросу КНДР не до конца ясна. "Мы не можем быть уверены в отношении того, как далеко пойдет Китай для защиты КНДР", — сказала она.
В заключение профессор заявила, что "массовое убийство, которое произойдет, как только КНДР немедленно атакует густонаселенный Сеул и его окрестности", не позволит Вашингтону начать военные действия против Пхеньяна.
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
Ранее Россия и Китай предложили идею двойного замораживания — прекращение учений союзников США в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна.