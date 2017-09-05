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В мире

Коррупционные скандалы членов ПАСЕ негативно влияют на репутацию СЕ

Сюжет:
Приостановка участия России в работе ПАСЕ (315)
13:5205.09.2017
(обновлено: 13:59 05.09.2017)
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© AFP 2017 / Frederick FlorinШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фотоШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Frederick Florin

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Совете Европы констатируют, что коррупционные скандалы, в которые могут быть вовлечены члены ПАСЕ, оказывают негативное влияние на репутацию Совета, такое мнение высказал РИА Новости пресс-секретарь генсека организации Даниэль Хольтген.

"Икорная дипломатия"

Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
© AP Photo / Christian Lutz
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Во вторник газета Guardian напомнила о развивающемся с прошлого года коррупционном скандале в рамках ПАСЕ. Летом 2016 года итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что прокуратура Милана обвинила известного итальянского политика Луку Волонте, бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в получении крупных взяток от представителей Азербайджана. По данным миланского издания, прокуратура предъявила Волонте обвинения в коррупции и отмывании средств, полученных преступным путем. Ему инкриминируется получение 2,39 миллиона евро в период с 2012 по 2014 годы со счетов телекоммуникационной компании "Бактелеком". Представители следственных органов Италии предполагают, что политик получил эти средства за то, что осуществлял политическую деятельность, так называемую, "икорную дипломатию" в интересах властей Азербайджана (член Совета Европы с 2001 года).

В этом году генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд обратил на данную тему внимание и призвал ПАСЕ как можно скорее начать независимое расследование обвинений ряда депутатов в коррупции.

Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Швейцарский парламентарий надеется, что Россия скоро вернется в ПАСЕ
ПАСЕ 28 апреля ратифицировала мандат следственной группы, которая проведет независимое расследование утверждений о коррупции против отдельных членов или бывших членов Ассамблеи. В конце июня этого года источники РИА Новости в аппарате ПАСЕ сообщили, что группа по расследованию сообщений о случаях коррупции в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) приступила к своей работе.

В группу по расследованию вошли: Николас Братца (Соединенное Королевство) — бывший судья и бывший президент ЕСПЧ; Жан Луис Брагьер (Франция) — бывший судья, отвечающий за расследования, в частности, случаев, связанных с терроризмом, эксперт международных организаций и государства в борьбе с терроризмом; Элизабет Фера (Швеция) — бывший судья ЕСПЧ и бывший главный парламентский омбудсмен в Швеции, а ныне юрисконсульт.

Подобный коррупционный скандал разразился впервые за историю ПАСЕ.

Мнение Страсбурга

Комментируя РИА Новости ситуацию, пресс-секретарь генсека Совета, Дэниел Хольтген отметил, что "генеральный секретарь неоднократно призывал к полному расследованию этих утверждений".

Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кризис внутри ПАСЕ затрудняет работу Совета Европы, заявил постпред России
"Он считает, что организация и все ее органы должны обладать нулевой терпимостью к коррупции", — добавил Хольтген.

Он заметил, что "ПАСЕ инициировала отчет о расследовании, который должен завершится к концу года".

"Однако, к сожалению, с каждым новым сообщением, скандал вокруг отдельных членов ПАСЕ оказывает, продолжает оказывать негативное влияние на репутацию Совета Европы в целом — хотя утверждения не направлены против комитета министров, как исполнительной ветви Совета Европы", — подчеркнул он.

Хольтген также напомнил, что "генеральный секретарь неоднократно выступал с заявлениями, комитет министров принял несколько деклараций и резолюций, выражающих обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Азербайджане". Страсбург также напоминал Азербайджану о положении оппозиционеров в стране.

Россия — ПАСЕ: кризис 

Россия, как один из основных плательщиков Совет Европы пока не комментирует разгоревшийся скандал в ПАСЕ.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© Flickr / Socialdemokraterna Värmland
В Совете Европы крепнут русофобские настроения, считает постпред России
В 2014 и 2015 годах ПАСЕ приняла ряд резолюций из-за позиции России по Крыму, лишив российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов и в мониторинговой деятельности. В 2016 году Россия решила не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

В конце июня этого года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о решении российской стороны — одного из основных плательщиков — приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.

Вместе с тем, постпред России при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА Новости 31 августа констатировал продолжающийся в ПАСЕ кризис. По его словам, "внутренний кризис в ПАСЕ, к сожалению, чреват метастазами уже и в других органах Совета Европы, что объективно затрудняет их нормальное функционирование".

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

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