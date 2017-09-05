Жители ЛНР в августе получили от Красного Креста более 130 тонн гумпомощи

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (39)

ЛУГАНСК, 5 сен — РИА Новости. Более 130 тонн гуманитарной помощи получили жители самопровозглашенной Луганской народной республики от Международного комитета Красного Креста в августе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МККК.

"В августе офис Международного комитета Красного Креста в городе Луганске передал более 130 тонн гуманитарной помощи уязвленным категориям населения Луганска и районов", — уточнил собеседник агентства.

По данным организации, МККК раздал 5819 продуктовых и гигиенических наборов в городах Первомайск, Перевальск, Лутугино, Брянка, Кировск, Краснодон, Ровеньки и поселке Новосветловка.

"Кроме того, в преддверии начала нового учебного года МККК распределил 1134 школьных наборов для учеников 1-4 классов прифронтовых поселков, таких как Донецкий, Фрунзе, Голубовское, Калиново, Смелое, Комиссаровка, Весела Гора", — добавили в организации.

В пресс-службе уточнили, что помощь также получили медицинские учреждения ЛНР и предприятие "ЛуганскВода".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.