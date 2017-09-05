"Поставили перед фактом": на Украине закрыли соцсеть Ukrainians

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. На Украине решили закрыть социальную сеть Ukrainians. Как сообщила в Facebook одна из основателей ресурса Александра Струмчинская, такое решение приняло руководство компании StartupSoft.
Струмчинская добавила, что StartupSoft отказалась не только от самостоятельного развития проекта, но и от возможности передать его любой другой стороне.
Конкурент для "ВКонтакте"
О планах создать новую социальную сеть на Украине стало известно в середине мая. Тогда специалисты из канадской компании StartupSoft объявили сбор подписей в поддержку проекта.
Регистрация в новой соцсети началась в начале июня. За первые пять дней к ней присоединились более 100 тысяч пользователей.
Предполагалось, что Ukrainians станет конкурентом российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые в мае попали под запрет после указа президента Петра Порошенко о продлении и расширении списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. В расширенный перечень вошли 1228 граждан и 468 компаний.
Недовольство украинцев
Решение Порошенко о блокировке российских сайтов вызвало возмущение среди украинцев. На сайте президента было зарегистрировано несколько десятков петиций с призывами отменить санкции.
"Блокировка "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассники" является ограничением моих прав и свобод. Для многих граждан Украины они являются не просто сайтом, а частью жизни ", — говорится в одной из петиций.
В Киеве практически сразу признали, что полностью заблокировать российские сайты не получится.
Тульев подчеркнул, что при создании сетей украинские провайдеры не учитывали возможность каких-либо ограничений в интернете. Из-за этого компании закупали дешевое оборудование.
О проблемах в реализации президентского указа предупреждал и глава Интернет-ассоциации Александр Федиенко. Он рассказал, в какую сумму обойдутся Киеву новые антироссийские санкции.
"Надо год-два и более, и где-то в рамках государства один миллиард долларов", — пояснил он.
Украинцы научились обходить указ Порошенко
Популярность российских сайтов говорит о том, что украинцы активно обходят блокировку сайтов со стороны провайдеров.
"Совсем закрыть доступ к интернет-сайту практически невозможно. А заставить провайдера запретить доступ пользователям к определенному домену вполне реально", — говорилось в сообщении, которое пришло на почту украинским пользователям.
В частности, компания советовала пользоваться прокси-серверами и анонимайзерами, которые меняют IP-адрес; браузер Tor, который позволяет смотреть заблокированные ресурсы; VPN-подключение, позволяющее выходить в есть с разных IP-адресов; программы для изменения IP-адресов и серверов доступа к сети; а также мобильные приложения, позволяющие просмотр запрещенных ресурсов.