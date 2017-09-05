"Поставили перед фактом": на Украине закрыли соцсеть Ukrainians

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. На Украине решили закрыть социальную сеть Ukrainians. Как сообщила в Facebook одна из основателей ресурса Александра Струмчинская, такое решение приняло руководство компании StartupSoft.

"Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается. Мне очень жаль. И я откровенно прошу прощения и благодарю всех пользователей, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта", — написала она.

Струмчинская добавила, что StartupSoft отказалась не только от самостоятельного развития проекта, но и от возможности передать его любой другой стороне.

Конкурент для "ВКонтакте"

О планах создать новую социальную сеть на Украине стало известно в середине мая. Тогда специалисты из канадской компании StartupSoft объявили сбор подписей в поддержку проекта.

"Команда из 30 программистов из StartupSoft вместе с Александрой Струмчинской (украинский специалист по продвижению в социальных сетях) готовы разработать украинскую социальную сеть одновременно для трех платформ: web, iOS и Android. Перед тем как инвестировать капитал и время в разработку данного продукта, нужно убедиться в том, стоит ли это делать", — говорилось в сообщении.

Регистрация в новой соцсети началась в начале июня. За первые пять дней к ней присоединились более 100 тысяч пользователей.

Предполагалось, что Ukrainians станет конкурентом российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые в мае попали под запрет после указа президента Петра Порошенко о продлении и расширении списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции. В расширенный перечень вошли 1228 граждан и 468 компаний.

Недовольство украинцев

Несмотря на решение Киева, в июне "ВКонтакте" вошел в пятерку наиболее посещаемых сайтов в стране. В ТОП-10 вошли и другие российские ресурсы, попавшие под запрет: Яндекс, соцсеть "Одноклассники" и Mail.ru.

Решение Порошенко о блокировке российских сайтов вызвало возмущение среди украинцев. На сайте президента было зарегистрировано несколько десятков петиций с призывами отменить санкции.

"Блокировка "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассники" является ограничением моих прав и свобод. Для многих граждан Украины они являются не просто сайтом, а частью жизни ", — говорится в одной из петиций.

В Киеве практически сразу признали, что полностью заблокировать российские сайты не получится.

"Заблокировать полностью невозможно. Тот, кто захочет получить доступ сознательно к этим ресурсам и поставить соответствующее программное обеспечение, тот доступ получит. Возможно исключительно ограничить широту распространения информации, а ограничить совсем нельзя", — сказал член правления Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев, добавив, что сама техническая процедура блокировки займет год.

Тульев подчеркнул, что при создании сетей украинские провайдеры не учитывали возможность каких-либо ограничений в интернете. Из-за этого компании закупали дешевое оборудование.

О проблемах в реализации президентского указа предупреждал и глава Интернет-ассоциации Александр Федиенко. Он рассказал, в какую сумму обойдутся Киеву новые антироссийские санкции.

"Надо год-два и более, и где-то в рамках государства один миллиард долларов", — пояснил он.

Украинцы научились обходить указ Порошенко

Популярность российских сайтов говорит о том, что украинцы активно обходят блокировку сайтов со стороны провайдеров.

Соответствующие рекомендации пользователям направляли и российские компании, попавшие в "черный список", например, Mail.Ru Group.

"Совсем закрыть доступ к интернет-сайту практически невозможно. А заставить провайдера запретить доступ пользователям к определенному домену вполне реально", — говорилось в сообщении, которое пришло на почту украинским пользователям.

В частности, компания советовала пользоваться прокси-серверами и анонимайзерами, которые меняют IP-адрес; браузер Tor, который позволяет смотреть заблокированные ресурсы; VPN-подключение, позволяющее выходить в есть с разных IP-адресов; программы для изменения IP-адресов и серверов доступа к сети; а также мобильные приложения, позволяющие просмотр запрещенных ресурсов.