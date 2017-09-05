Постпред КНДР в ООН назвал ядерные испытания подарком для США

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Посол КНДР в ООН заявил на Конференции по разоружению в Женеве, что последнее испытание водородной бомбы в стране является "подарочным набором, направленным исключительно в адрес США", сообщает агентство Рейтер.

"Последние меры по самообороне, предпринятые в КНДР, являются подарочным набором, адресованным исключительно США. Соединенные Штаты получат больше подарков от моей страны, пока они полагаются на безрассудные провокации и тщетные попытки оказать давление на КНДР", — заявил Хан Тхе Сон.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.