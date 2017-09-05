Правительство Франции: переговоры о вступлении Турции в ЕС более невозможны

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Современная политическая ситуация в Турции не позволяет продолжить переговоры о присоединении этой страны к Евросоюзу, заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер.France Inter.
Политик подчеркнул, что общий диалог Европы и Турции необходимо продолжить, однако "переговоры (о присоединении Турции к ЕС — ред.) в любом случае приостановлены". "Такова реальность сегодня", — добавил Кастанер.
Он пояснил, что в последние годы переговоры с Турцией были "пустой тратой времени". "В последние десять лет мы использовали Турцию в качестве "козла отпущения", чтобы оправдать политические позиции во Франции. Мы использовали Турцию, чтобы напугать, а в действительности Турция является частью нашей общей истории", — заявил Кастанер.
Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране — Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.
Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.