Правительство Франции: переговоры о вступлении Турции в ЕС более невозможны

Флаги ЕС и Турции у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото

Флаги ЕС и Турции у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Современная политическая ситуация в Турции не позволяет продолжить переговоры о присоединении этой страны к Евросоюзу, заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер.

"Одно можно сказать точно: политическая ситуация в Турции сегодня не позволяет рассматривать, учитывая наши настоящие позиции, продолжение переговоров, обмена мнениями, ожиданиями в отношении усиления интеграции с Турцией", — заявил Кастанер в эфире радиостанции France Inter.

Политик подчеркнул, что общий диалог Европы и Турции необходимо продолжить, однако "переговоры (о присоединении Турции к ЕС — ред.) в любом случае приостановлены". "Такова реальность сегодня", — добавил Кастанер.

Он пояснил, что в последние годы переговоры с Турцией были "пустой тратой времени". "В последние десять лет мы использовали Турцию в качестве "козла отпущения", чтобы оправдать политические позиции во Франции. Мы использовали Турцию, чтобы напугать, а в действительности Турция является частью нашей общей истории", — заявил Кастанер.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС в октябре обсудит возможность приостановки или завершения переговоров о вступлении Турции в союз.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране — Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.