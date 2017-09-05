Президент Молдавии запретил военным участвовать в учениях на Украине

КИШИНЕВ, 5 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон запретил участие молдавского контингента в военных учениях Rapid Trident на Украине, которые запланированы на сентябрь, сообщил во вторник пресс-секретарь главы республики Ион Чебан.

В опубликованном им обращении вице-министра обороны Георгия Галбуры к президенту Молдавии говорится, что Минобороны намеревается направить 57 военнослужащих на учения Rapid Trident.

В обращении указано, что молдавские военные с 1996 года ежегодно принимали участие в аналогичных учениях. Молдавские военные должны были отправиться на Украину без оружия, боеприпасов и военной техники, а расходы на участие брали на себя организаторы.

Как уточнили в администрации главы государства, для участия в международных учениях требовалось утверждение Верховного командования вооруженных сил.

"В соответствии с законом о национальной обороне, сообщаем, что президент Молдавии не утвердил участие личного состава национальной армии в данных учениях. Просим отменить подготовку к отправке за границу указанного контингента Национальной армии и уведомить организаторов в установленном порядке о том, что республика не примет участие в указанном событии", — говорится в ответе администрации президента, опубликованном на странице Чебана.

Ранее Додон заявлял, что против участия молдавских военнослужащих в учениях за границей.

В Минобороны Украины заявляли, что учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области, в них примут участие военные из 14 стран.