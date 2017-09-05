Делегацию КНДР на ВЭФ возглавляет министр внешнеэкономических дел

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Делегацию КНДР на Восточном экономическом форуме возглавил министр внешнеэкономических дел Ким Ён Дже, сообщает российское посольство в Северной Корее.

"Четвертого сентября временный поверенный в делах России в КНДР Александр Минаев проводил в пхеньянском международном аэропорту "Сунан" правительственную делегацию во главе с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Дже, вылетевшую во Владивосток для участия в III Восточном экономическом форуме", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook российской дипмиссии.

Ранее в оргкомитете ВЭФ сообщили, что северокорейская делегация прибыла во Владивосток. В планах представителей КНДР, по словам источника, изначально значилась встреча с главой Минвостокразвития Александром Галушкой.

Накануне полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что на ВЭФ ожидается приезд представителей Северной Кореи. При этом, по его словам, сами организаторы форума во Владивостоке не планировали организовывать в рамках мероприятия специальных встреч между делегациями Северной и Южной Кореи, которая также представлена на ВЭФ.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.