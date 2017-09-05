В ДНР заявили о готовности обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс

ДОНЕЦК, 5 сен — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова обсуждать идею ввода миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ, но без согласия республики изменение формата урегулирования конфликта в Донбассе невозможно, заявил во вторник глава ДНР Александр Захарченко.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

"Мы готовы обсуждать указанную инициативу и настаиваю, что без одобрения со стороны ДНР и ЛНР никакие изменения в формате урегулирования невозможны", — говорится в заявлении Захарченко, распространенном его пресс-службой.

По его словам, в ДНР заинтересованы в урегулировании конфликта в Донбассе и готовы для этого не только рассматривать любые инициативы, но и выдвигать собственные.

"Предложение президента России в Совбезе ООН рассмотреть вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс необходимо обсуждать. Насколько я понял, речь идет о миротворцах ООН исключительно как об охранниках сотрудников миссии ОБСЕ, которые сами, с одной стороны, боятся, а с другой — не хотят сами вооружаться огнестрельным оружием", — отметил Захарченко, подчеркнув, что в ДНР неоднократно говорили, что готовы сами обеспечить безопасность наблюдателей миссии ОБСЕ.

При этом он подчеркнул, что речь о миротворцах может идти только после выполнения Киевом минских соглашений хотя бы в части полного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения. "Только после этого можно говорить о миротворцах, как охранниках наблюдателей ОБСЕ, предметно. В противном случае, если вооружения украинской стороны останутся на лини разграничения и вести себя Киев будет так, как сегодня, миротворцы могут стать объектом провокаций с украинской стороны", — добавил Захарченко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.