В Италии от малярии скончалась четырехлетняя девочка

РИМ, 5 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Четырехлетняя девочка скончалась от малярии на севере Италии, врачи говорят о первым за 30 лет случае тропического заболевания в регионе.

В субботу ребенок был на вертолете госпитализирован больницу города Брешия. Состояние девочки оценивалось как крайне тяжелое, температура доходила до 40-градусной отметки. Почти сутки врачи безуспешно боролись за ее жизнь, однако в ночь на понедельник девочка скончалась.

По факту трагического случая открыто расследование, в ходе которого предстоит определить, каким образом заразился ребенок. Комары-переносчики заболевания не обитают в Италии, кроме того, известно, что семья девочки, живущая в альпийской провинции Тренто, не выезжала за границу в последние месяцы.

Местное издание Il Giornale di Brescia выдвигает гипотезу, что заражение произошло во время их летнего отдыха на венецианском побережье. В свою очередь, газета Il Messaggero предполагает, что насекомое-переносчик попало на Апеннины в багаже из одной из стран, где малярия еще встречается.

Глава отделения инфекционных заболеваний детской больницы Тренто в комментарии итальянским СМИ заявил, что впервые за 30 лет встречает случай малярии в своем регионе.

Девочка скончалась от наиболее тяжелой, церебральной формы малярии. В отдельных случаях смерть от нее может наступить спустя сутки после заражения. Болезнь встречается в Африке южнее Сахары, Центральной и Южной Америке и Азии.

"Это очень редкий и загадочный случай. Загадочный потому, что малярию переносят комары, которые не встречаются в Италии, и до сих пор неизвестно, каким образом заболевание было передано. Это могло произойти после переливания крови от того, кто имел контакт с вирусом. Сейчас нужно ждать результатов эпидемиологического расследования", — заявил сотрудник отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Джованни Рецца.