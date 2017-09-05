Баку выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме

БАКУ, 5 сен — РИА Новости, Вугар Гасанов. МИД Азербайджана выражает серьезную обеспокоенность в связи с насилием в отношении мусульман-рохинья в Мьянме, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель ведомства Хикмет Гаджиев.

"Выражаем серьезную обеспокоенность в связи с насилием в отношении мусульман-рохинья в Мьянме. Мы поддерживаем усилия международного сообщества, в особенности Организации исламского сотрудничества, по предотвращению насилия", — заявил Гаджиев.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве. Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами — долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.