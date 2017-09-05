Депутат объяснил возможное продление индивидуальных санкций Евросоюза

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Евросоюз может продлить индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины из-за предстоящих выборов в бундестаг в Германии, такая политика находится в рамках выборной кампании канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делами Алексей Чепа.

Ранее европейский дипломат сообщил РИА Новости о том, что Евросоюз планирует 14 сентября продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, в списке возможны технические изменения.

"Я думаю, что некоторые вещи сейчас делаются в связи с предстоящими выборами в Германии. Мне так кажется, что ту ситуацию, которую сейчас ведет Меркель на выборах, она в рамках вот этой ее выборной кампании. Мне кажется, есть давление немецких депутатов в Европарламенте. Я думаю, что в первую очередь это сказывается на вот таком решении", – сказал Чепа.

При этом депутат уверен, что после выборов в Германии появится шанс отказа от подобных санкций со стороны европейских коллег, так как у них "складывается мнение о пагубности этих санкций, и что они больше влияют даже на их экономику, чем на нашу".

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.