Японский эксперт: влияние России на КНДР может помочь разрешить кризис

ТОКИО, 5 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Россия обладает большим влиянием на КНДР, что в сложившейся ситуации внушает надежду на разрешение кризиса на Корейском полуострове, считает профессор университета Такусёку Хидэси Такэсада.
"Я высоко оцениваю российскую инициативу. Активное участие России должно стать большой силой для стабилизации кризиса на Корейском полуострове. У России есть дипломатические отношения с обеими странами – и с Южной Кореей, и с Северной, и у нее большое влияние. Кроме того, с позиции (страны – ред.), выступающей против распространения ядерного оружия, хотелось бы чтобы Россия проявила свое дипломатическое влияние на КНДР", — заявил РИА Новости Хидэси Такэсада.
Эксперт подчеркнул, что последнее ядерное испытание, которое КНДР провела в воскресенье, вывело ситуацию на новый уровень.
"Испытанием водородного заряда 3 сентября Северная Корея пришла к перспективе обладания ядерным оружием, которое может достигнуть восточных районов США. Она укрепляет уверенность в своих силах, следующим шагом она предложит США диалог (в формате – ред.) КНДР-США. И в такое время очень желательно, чтобы Россия подготовила шанс для укрепления доверия между Севером и Югом. Потому что изменить авантюризм КНДР может не только Китай", — отметил ученый.
Он считает, что влияние России, в первую очередь, обусловлено экономическими связями с КНДР.
В Воскресенье КНДР осуществила шестое ядерное испытание. Его мощность оценивается как самая большая за все время проведения этой страной испытаний ядерного оружия. В тот же день КНДР объявила о том, что был испытан водородный заряд, которым можно оснастить межконтинентальные баллистические ракеты. Японские военные оценивают его мощность в 70 килотонн, но допускают возможность повышения этой оценки в ходе дальнейшего анализа. В августе КНДР пригрозила США провести пуск четырех баллистических ракет в район 30-40 километров от острова Гуам. В прошлый вторник она осуществила пуск ракеты, которая перелетела через территорию Японии.