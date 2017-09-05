Японский эксперт: влияние России на КНДР может помочь разрешить кризис

ТОКИО, 5 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Россия обладает большим влиянием на КНДР, что в сложившейся ситуации внушает надежду на разрешение кризиса на Корейском полуострове, считает профессор университета Такусёку Хидэси Такэсада.

Ученый, который считается в Японии одним из лучших специалистов по КНДР и Южной Корее, высоко оценил высказанное накануне спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко предложение способствовать встрече делегаций КНДР и Южной Кореи на полях ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдет в Санкт-Петербурге в октябре.

"Я высоко оцениваю российскую инициативу. Активное участие России должно стать большой силой для стабилизации кризиса на Корейском полуострове. У России есть дипломатические отношения с обеими странами – и с Южной Кореей, и с Северной, и у нее большое влияние. Кроме того, с позиции (страны – ред.), выступающей против распространения ядерного оружия, хотелось бы чтобы Россия проявила свое дипломатическое влияние на КНДР", — заявил РИА Новости Хидэси Такэсада.

Эксперт подчеркнул, что последнее ядерное испытание, которое КНДР провела в воскресенье, вывело ситуацию на новый уровень.

"Испытанием водородного заряда 3 сентября Северная Корея пришла к перспективе обладания ядерным оружием, которое может достигнуть восточных районов США. Она укрепляет уверенность в своих силах, следующим шагом она предложит США диалог (в формате – ред.) КНДР-США. И в такое время очень желательно, чтобы Россия подготовила шанс для укрепления доверия между Севером и Югом. Потому что изменить авантюризм КНДР может не только Китай", — отметил ученый.

Он считает, что влияние России, в первую очередь, обусловлено экономическими связями с КНДР.

"Аренда третьего причала порта Раджин (третий причал порта арендует российско-северокорейское предприятие "РасонКонТранс" — ред.), модернизация железной дороги, поставки нефти, прием северокорейских рабочих – все это делает влияние России на Северную Корею очень большим. И это внушает надежду", — подчеркнул Хидэси Такэсада.

В Воскресенье КНДР осуществила шестое ядерное испытание. Его мощность оценивается как самая большая за все время проведения этой страной испытаний ядерного оружия. В тот же день КНДР объявила о том, что был испытан водородный заряд, которым можно оснастить межконтинентальные баллистические ракеты. Японские военные оценивают его мощность в 70 килотонн, но допускают возможность повышения этой оценки в ходе дальнейшего анализа. В августе КНДР пригрозила США провести пуск четырех баллистических ракет в район 30-40 километров от острова Гуам. В прошлый вторник она осуществила пуск ракеты, которая перелетела через территорию Японии.