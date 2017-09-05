Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. Архивное фото

ТОКИО, 5 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. России и Японии необходимы новые усилия для реализации намеченных проектов сотрудничества, пока о результатах говорить рано, заявил РИА Новости один из японских участников Восточного экономического форума, кавалер ордена "Дружбы Народов", консультант по российско-японскому сотрудничеству Юкио Асадзума.

"Предпринимателям двух стран, Японии и России, важно снова собраться силами и постараться реализовать хоть сколько-нибудь новых бизнес-проектов в интересах обеих сторон. Тогда это в прямом смысле станет результатом бизнес-диалога", — отметил Асадзума.

Деловой диалог, по его словам, ведется с конца 2016 года, всего восемь месяцев, а "создание нового бизнеса требует чрезвычайно много времени и усилий".

"Подписано 12 межправительственных документов и намечено 68 проектов на частном уровне, однако пока нельзя это назвать результатом бизнес-диалога, так как либо только сейчас к ним приступили, либо только подтвердили, что нужно делать. Результатом бизнеса можно назвать только реализацию", — подчеркнул Асадзума.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. Ожидается, что среди гостей форума будет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Документы между правительствами двух стран и по конкретным бизнес-проектам были подписано во время визита 15-16 декабря в Японию президента РФ Владимира Путина, в соответствии с планом сотрудничества двух стран по восьми направлениям. Также достигнута договоренность начать переговоры о совместной хозяйственной деятельности на четырех островах южных Курил, которую Россия предлагала еще в 1990-е годы.

Япония надеется, что экономическое сотрудничество с Россией поможет заключению мирного договора двух стран и урегулированию территориального вопроса, связанного с притязаниями Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.