Эрдоган обсудил по телефону кризис в Ракхайне с главой МИД Мьянмы

АНКАРА, 05 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с фактическим лидером Мьянмы — госсоветником и главой МИД страны Аун Сан Су Чжи кризис с мусульманским меньшинством рохинджа в штате Ракхайн, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник в аппарате турецкого президента во вторник.
Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн Мьянмы. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор. В дни наиболее интенсивных боев, с 25 по 27 августа, в столкновениях погибли около ста человек, в том числе более десяти полицейских и военнослужащих.
Ранее Эрдоган назвал события в Мьянме геноцидом мусульман и заявил о намерении поставить этот вопрос на заседании генассамблеи ООН 19 сентября.
Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами давние корни, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам в 2011–2012 годах.