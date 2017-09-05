Эрдоган обсудил по телефону кризис в Ракхайне с главой МИД Мьянмы

АНКАРА, 05 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с фактическим лидером Мьянмы — госсоветником и главой МИД страны Аун Сан Су Чжи кризис с мусульманским меньшинством рохинджа в штате Ракхайн, сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник в аппарате турецкого президента во вторник.

Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн Мьянмы. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор. В дни наиболее интенсивных боев, с 25 по 27 августа, в столкновениях погибли около ста человек, в том числе более десяти полицейских и военнослужащих.

Ранее Эрдоган назвал события в Мьянме геноцидом мусульман и заявил о намерении поставить этот вопрос на заседании генассамблеи ООН 19 сентября.

Сообщается, что в ходе разговора Эрдоган отметил, что исламский мир "испытывает глубокую боль в связи с массовыми нарушениями прав человека по отношению к мусульманам в Мьянме". Собеседники обсудили пути разрешения кризиса и способы доставки в регион гуманитарной помощи. Эрдоган заявил, что осуждает операции, направленные против мирных граждан. Турецкий президент призвал главу МИД Мьянмы избегать применения непропорциональной силы против мирных жителей.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами давние корни, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам в 2011–2012 годах.