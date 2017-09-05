В Раде требуют завести дело против члена "Оппозиционного блока" Левочкина

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте требует от правоохранительных органов завести уголовное дело против одного из лидеров партии "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина за якобы незаконное обогащение и "антиукраинскую деятельность".

Ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что его ведомство начало досудебное расследование в связи с данными о вероятном обогащении Левочкина. Пресс-служба депутата заявила, что обвинения в адрес Левочкина не имеют никаких оснований.

"Именно Левочкин построил коррупционный режим (экс-президента Украины Виктора — ред.) Януковича с нуля, используя средства своего инвестора Дмитрия Фирташа… Левочкин стоял за конституционным переворотом, который дал Януковичу полномочия, на которые он не избирался. В последнее время прокуратура активно взялась за имущество и доходы депутатов, однако руки почему-то не доходят к проверке миллиардного состояния Левочкина", — заявил во вторник лидер фракции Максим Бурбак, выступая в Раде.

По его словам, Левочкин продолжает якобы активную "антиукраинскую деятельность", обвиняя Украину в войне в Донбассе.

"Мы требуем от Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро и всех правоохранительных органов защитить здравый смысл и наконец начать уголовное производство против Сергея Левочкина", — добавил лидер фракции "Народный фронт".

Левочкин был главой администрации Януковича. Он подал в отставку с этой должности после 30 ноября 2013 года. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинял Левочкина в том, что он является инициатором разгона участников "евромайдана". Сам Левочкин назвал заявление Авакова о его роли в событиях в Киеве в 2013–2014 годах "хамством" и "ложью".